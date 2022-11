A mai állás szerint egy év múlva birtokba is vehetik új lakásukat a Kórház téri Porta Pátria új tulajdonosai. Amint az az utcáról is látszik, az építés látványos szakaszához érkezett, megkezdték ugyanis a külső hőszigetelést, folyik a tető fedése és bádogozása, illetve helyükre kerültek az egyébként ugyancsak kiemelkedő minőségű és szigetelésű nyílászárók.

Amint arról a kivitelező Porta Bártfa Kft. ügyvezetője, Kovács Imre beszámolt, az északi tömbjében öt-, a déliben hatszintes egykori szálloda belső munkálatai is ütem szerint folynak, jelenleg a villamos- és gépészeti alapszereléseket végzik, illetve a könnyűszerkezetes gipszrost falakat építik az eredeti ígéret szerint többségében helyi mesteremberek.

Az épület nagyobbik szárnyában 46 elegáns, modern technikával felszerelt és zöld energiákra épülő fűtésű lakást alakítanak ki. Emellett már az is eldőlt, hogy a Mecsek felé néző kisebbik épületrész egy építészetileg is teljesen önálló orvosi központnak ad majd otthont. A földszinten kialakítandó üzlethelyiségek profilját leendő üzemeltetőik dönthetik el a későbbiekben, a mai tervek szerint egy fitneszterem is helyet kap köztük, további üzletekkel, kisebb étteremmel, irodákkal.

Az utca embere számára jó hír, hogy bár az összességében 7 ezer négyzetmétert kitevő épület teljes külső 6 ezer négyzetmétere is magánterület, így részben el is kerítik majd, a parkosított zöld udvaron az átjárást azért részlegesen lehetővé teszik. Így az arra közlekedők jövő téltől közelről is megcsodálhatják majd az évekig elhanyagolt, omladozó, de szintén megújuló városfal tövében külön tájépítész által megálmodott tér- és növénykompozíciókat.

Emellett az épület körüli, korábbi 60 parkolóhelyet is csaknem megduplázzák, ami így a lakók-bérlők saját beállói mellett közforgalmi szerepben enyhíthet a belvárosi parkolóhiányon is.

A fele elkelt

Amint az a legnagyobb ingatlanportál hirdetéséből kiderül, a lakások csaknem fele már elkelt. A 41–150 négyzetméteres, kifejezetten luxuskategóriásnak titulált otthonok négyzetméterára a 2. emeleten egymilliótól indul, az 5.-en már 25%-kal drágább, míg a valóban szuperpanorámát ígérő tetőteraszos loftlakásoknál egyedi árat kalkulálnak. Mindezért az energiatakarékos padlófűtés (gáz nincs a házban), a választható exkluziv szaniterek, a portaszolgálat, az épületen belüli elegáns kávézó-bár, illetve a parkosított udvar szériatartozék. Saját, zárt parkolót viszont külön kell vásárolni.