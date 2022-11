A múlt hónapban Marék Veronika, a Boribon mesekönyvírójával és grafikusával foglalkoztak, novemberben pedig a Mesebőrönd tárja fel titkait. Az óvodás és általános iskola alsós tagozatainak tartott egyórás előadásban egy apró, de mégis fontos állat, a méh a főszereplő.

Játékos keretek között ismerkedhetnek meg a gyerekek azzal a rovarral, ami bolygónk egyik legfontosabb élőlénye is. A Mesebőrönd Zdeněk Miler, a Kisvakond szerzőjének meséjét, A kíváncsi kutyus és a lépes méz történetét rejti, ami egyenként Jancsik Patricia egyik nagy kedvence.

Fotós: Laufer László

A foglalkozásnak a gyerekek is aktív résztvevői, a mesélés közben éneklésre, hangutánzásra és kézműves kreatívkodásra is sor kerül. Az elkészült munkákat haza is vihetik a gyerekek. A gyermekkönyvtáros szerint egy ilyen kézzel fogható emlék azért is jó, mert otthon meg tudják mutatni a szülőknek, ami felszínre hozza azt az élményt, amelynek keretében elkészült az alkotás és mesélni kezdenek.