– Most, hogy a labdarúgó akadémia ünnepélyes átadására sor került, végre városunk polgármestere saját szemével is láthatta, illetve maga is megtapasztalhatta, milyen érzés eljutni autóval a létesítményig. Mert feltételezem, hogy autóval ment oda és érdekelne, hogy melyik utat választotta a két rossz közül? – szegezte a költői kérdést Pécs polgármesterének, Péterffy Attilának a Dunántúli Napló egyik olvasója. Aki arra is kitér, hogy a hipermarket mögül induló út a hatalmas gödrök miatt szinte már járhatatlan, a vízmű felőli az irodaház sarkáig még egészen jónak mondható, utána azonban az akadémiáig egy több tíz méteres, szintén ramaty állapotban lévő földút következik.