Magyar költőnket senkinek sem kell bemutatni, sőt a tollából elővarázsolt magyar szuperhőst, Toldit sem. Szinte mindannyiunknak meg kellett tanulnia versszakokat a műből és azt a sort is szinte mindenki fejből idézi, hogy “Hé, paraszt! Melyik út megyen itt Budára?”. A film nem csak a művet ismerőknek lesz igazi élmény, hanem a verssel most ismerkedő iskolásoknak is. A mozifilm rendkívüli igényességgel jeleníti meg egy kamaszfiú felnövésének, lovaggá válásának történetét. A Toldi megalkotása 3 évnyi munkájába került a Magyar népmeséket is jegyző Kecskemétfilm 100 alkotójának és Jankovics Marcell magyar filmrendezőnek, aki viszont már nem élhette meg, hogy moziban láthassa keze munkáját.

A mozifilm megnézésével most két, a magyar kultúrát gazdagító személy, Arany János és Jankovics Marcell előtt hajthatunk főt.