A Pécsi Szakképzési Centrum Pollack Mihály Szakgimnázium partnerségével szervezett verseny keretében ökoházat tervezhetnek, miközben megismerkedhetnek egy új szemléletmóddal. De a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziumával karöltve az egyetem egy 3D szakkört is létrehozott, amely során a PTE3D központjába is ellátogatnak a középiskolások, ahol megismerkedhetnek ezzel az új 21. századi technikával. A programok sora azonban itt még nem ér véget, hiszen egy már, ötödik alkalommal megrendezett programozási versenyen is összemérhetik tudásukat a diákok. Idén ez december 10-ére esik. Ezek az ismeretterjesztő, tájékoztató jellegű foglalkozások, vetélkedők izgalmas módon tanítanak hasznos ismeretekre.