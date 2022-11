Az intézmény bővítéssel egybekötött felújítása már ez év elején megkezdődött és az azóta eltelt időben folyamatosan zajlik az épület belső tereinek átalakítása – a beruházás során 1700 négyzetméteren valósul meg az épületkorszerűsítés, a csaknem 500 négyzetméteres tetőtér-beépítéssel pedig további hasznos területtel gazdagodik a város központjában található komplexum.

Tegnap újabb jelentős mérföldkövéhez érkezett az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb komlói kulturális beruházásának számító projekt: ünnepélyes keretek között aláírták a fejlesztés fő tartalmát adó belső berendezésekre, valamint a kiállítások installációira vonatkozó szerződéseket a városházán.

A dinoszauruszok korának koncepciója mentén újul meg a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épülete a pincétől egészen a padlásig. A komplexumban a város egyedülállóságát erősítve, részletesen bemutatják majd a különböző földtörténeti korokat, az akkor élt állat- és növényfajokat. Így többek közt a világszinten ismert Komlosaurus carbonis és élőhelye is látható lesz. Az épület eddig üresen álló tetőterében a Komló múltját jelentősen meghatározó bányászat és annak interaktív módon történő részletes bemutatása is teret kap. A látogatóközpont tervezett tematikája a kisgyermekes családokon át, a fiatal generáción keresztül, az idősebb korosztályt is megszólítja.