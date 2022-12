Még 2017-ben adták be a „Zöld Kapu” című pályázatot, ami eredetileg a Jókai téri Tünde-ház fejlesztését, a Memi Pasa fürdő rendbetételét, a pécsi villamos környezetének rendezését, a Jókai téren elektromosan működtethető oszlopok kiépítését, elektromos autótöltő elhelyezését, valamint a Ferencesek utcája felújítását foglalta magában. A pályázatban kötelezően megvalósítandó feladatként egy gazdaságfejlesztési célt szolgáló épület építését, vagy épületrész felújítását is szerepeltetni kellett. A Tünde-házat szemelték ki erre a célra, amely új közösségi központként is funkcionált volna.

A fejlesztések közül végül csak a Ferencesek utcájának felújítása valósult meg 2020-ra, ugyan maradt még 214 millió forint, de ez már nem lett volna elegendő az elképzelt fejlesztés kivitelezésére. Mivel a gazdaságfejlesztési célt meg kell valósítani, ezért elindult a gondolkodás, hogy miként lehet a meglévő keretből megoldani.

Belvárosi központnak képzelték el

Egy újabb elképzelés az volt, hogy a Memi Pasa fürdő körül egy olyan többfunkciós védőépületet hoztak volna létre, ami teljesíti a kritériumot, de meg is védi a török kori emléket. Három koncepciótervet is készítettek, de részben a vírushelyzet hatására is, az építőipari kivitelezési költségek jelentősen növekedtek, Törökország sem támogatta a projektet, így végül ennek az elképzelésnek is búcsút intettek. Az elmúlt hónapban még kisebb elemet vettek fontolóra: lehetőségként felmerült a régi „100 éves borozó” felújítása, de itt műemléki oltalom, valamint a tulajdonviszony – a Pécsi Vagyonhasznosítóé a helyiség – kockázatokat jelentettek volna.

Végezetül Péterffy Attila pécsi polgármester előterjesztése szerint arra jutottak, hogy a Hungária utca és a Nagy Jenő utca között található területet rendezik, a zöldfelületet, a járdákat megújítják, fejlesztik a parkolót, padokat helyeznek ki, valamint elektromos autótöltőt építenek. Ahogy a városvezető dokumentuma megjegyzi, a gazdaságfejlesztési funkciót egy nagyságrendileg húsz négyzetméteres kereskedelmi célra alkalmas, bérbe adható, engedély nélkül építhető, illetve telepíthető pavilonnal oldanák meg.

Lehangoló lett a végeredmény

A belváros egyéni képviselője, Kővári János azt mondta, hogy 2015-ben kezdték meg az előkészítését a „Zöld Kapunak”, hogy a belvárosban több zöldterület legyen – ez a közművek által megengedett módon valósult meg a Ferencesek utcájában –, valamint a gazdaságfejlesztési cél érdekében a fenntartható város gondolatával egyetértő szolgáltatókat, cégeket vonták volna be, és ez lett volna a most is részben üresen álló Tünde-ház projektje, ahol ilyen jellegű, helyi termékeket árusító bolt, bisztró és kiállítótér volt volna.



– Eltelt két év a Ferencesek utcájának elkészülte óta, nyilván emelkedtek az árak, de a ház belsejében ezeket a funkciókat ki lehetett volna alakítani. Mivel rövid idő van vissza a megvalósításra, így viszont nehéz már visszalépni, ezért most parkolót újítanak fel és bódét helyeznek ki. A városvezetés azonban nem értette a pályázat célját, mert nem erről szólt, hanem arról, hogy a pécsiek a gyakorlatban is találkozzanak a fenntarthatósággal

– mondta Kővári, aki végül hangsúlyosan azt is kérte, hogy ha már így alakult, akkor legalább ebben a pavilonban legyenek helyi termékek, értékek.

A „pécsiség” szlogennel kampányoló baloldaliak ettől azonban mereven elzárkóztak, így a „bódéban” nem pécsi, nem magyar érdekeket szolgáló vállalkozás telepedhet le.