Az iskola igyekezett azt az üzenetet eljuttatni jövendő tanulóihoz és azok szüleihez, hogy ha a Radnótit választják, biztosak lehetnek benne, hogy meg fogják kapni szakmai karrierjük indításához a segítséget, legyen az bármelyik osztályban a Radnóti által indított piacképes képzések közül, függetlenül attól, hogy egy hároméves szakmáról beszélünk vagy valamelyik technikumi képzésről, majd erre építve a későbbi egyetemi tanulmányokról.

Arról, hogy a fenti ígéret megvalósításához nem csak a megye egyik legjobb oktatói gárdája, hanem a munkához szükséges rend és fegyelem is garantált, a délben kezdődő megnyitón, illetve az annak keretében megvalósított alaki szemlén bizonyosodhattak meg az érdeklődők.

A Honvéd Kadét Program partneriskolájaként megalakult Radnóti Kadét Század Riegelman Zsolt tartalékos főhadnagy, a Radnóti igazgatója vezényletével hajtotta végre kiválóan ezt a látványos feladatot. Az eseményt megtekintette Hegedüs Norbert alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Terület-védelmi Ezred 52. Oszlányi Kornél Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, valamint meghívott vendégként Cserdi Áron Mohács alpolgármestere és Riegl Adrián Miklós rendőr ezredes, a Mohácsi Rendőrkapitányság vezetője.

Riegelman Zsolt a szemlét követően méltatta a programot, melynek keretében a hangsúly a rendre, fegyelemre szoktatáson, illetve a hazafias nevelésen van, és erre a kapaszkodóra napjaink zűrzavaros, gyakran értékvesztett világában a fiatalok körében is egyre növekvő igény mutatkozik. Hangsúlyozta, hogy a Radnóti egy befogadó, színes és vidám iskola kíván maradni a jövőben is, ugyanakkor a szabályokra és azok betartatására is szükség van, azaz a rend és fegyelem igénye távolról sem öncélú, nem katonákat szeretnének faragni a programba önként jelentkező tanulókból, hanem az iskolát szeretnék még inkább egy olyan oktatási-nevelési környezetté tenni, ahol oktatónak, diáknak egyaránt jó lenni.

A megnyitó után az érkező általános iskolások csoportokba szervezve több félórás körprogramokra jelentkezhettek, melynek keretében szervezett túra keretében bemutatták nekik az iskolát, a kollégiumot és az általuk kiválasztott képzéseken folyó munkát.

A túra egyik állomásként megtekinthették az úgynevezett Dicsőségfalat is, ahol megbizonyosodhattak róla, hogy a Radnótinak nemcsak a közelmúltja impozáns a sorozatban elnyert legjobb vidéki középiskola címekkel, hanem már az idei tanévben is számos megyei-országos megméretésen elért, kiváló eredménnyel büszkélkedhetnek, kezdve a rendészeti-honvédelmi versenyekkel, vagy akár a matematika-informatika területén elért sikerekkel.