A tervek, amit láttunk, nagyon mutatósak voltak. Most újra a településre látogattunk, és megállapítottuk, hogy egy egyedi, különleges termelői piac és bolt épül.

Nem túlzás, amit a polgármester mondott lapunknak: egy olyan közösségi tér lesz, ami méltóképpen képviseli a települést, olyan igazi „cserkútias” lesz: tiszta.



Mint megtudtuk, tavasszal a kialakítandó termelői piac felett sötét fellegek gomolyogtak. Kiderült, az a pályázati támogatás, amit a beruházásra nyert el az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program révén (98 millió forint, amihez 15 százalékos önkormányzati önerő társult), nem lesz elegendő. Mikor a közbeszerzést kiírták, még nem gondolták, milyen jelentős áremelkedés jön.



– Mindenki tapasztalta saját bőrén, hogy a háborús infláció, vagy ahogy én most esetünkben nevezem, egy drasztikus építőanyag-áremelkedés történt. Tavasszal már láttuk, hogy az elszabadult építési árak miatt az elnyert forrás nem lesz elég, de az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy ez a beruházás a település életében egy nagyon fontos mozzanat. Emiatt nem mondtunk le róla, a pluszköltséget hozzá kell tennünk – említette meg Hegedüs Zsolt.



Az önerő, a 15 százalék, amit az önkormányzatnak bele kellett tennie a kiírás szerint a beruházásba, most jelentősen megnőtt. Így nem túlzás azt mondani, hogy komolyan a zsebébe kell nyúlnia az önkormányzatnak (úgy tudjuk, hogy 30–40 százalékra emelkedett). A polgármester kiemelte, hogy az iparűzésiadó-bevételek idén nagyon jól alakulnak, de így is megviseli a költségvetést a pluszteher, hisz a településen egy másik jelentős beruházás is zajlik, a Cserkút-Plató szenny­vízberuházás.



– Bízunk benne, és reméljük, hogy pluszforrásokat kapunk a kormánytól a beruházásra – említi a polgármester.

A helyi termelői piac és bolt műszaki átadása december elejére várható, mikor ez megtörténik, kezdődhet a használatbavételi engedélyezési folyamat. Ezzel párhuzamosan zajlik a piac és a helyi termelői bolt hasznosítási tervének kidolgozása, amit egy helyi szakembergárda végez el.