Idén is mindenki pécsi akart lenni, hiszen közel háromezer érdeklődő látogatott el a harmadik Irány a PTE! Kultúrfeszt eseményre, ahol színes előadásokkal várták az érdeklődőket. Emellett idén is megszervezték a PTE Pont Ott Partit, ahol közösen ünnepelhették a sikeres felvételt a leendő egyetemisták. A nagyszámú pécsi egyetemre jelentkezők számát a karok nyílt napjai is elősegítették, ahol interaktív programokkal vezették be a végzős középiskolásokat a felsőoktatás izgalmaiba.

Az oktatási intézmény a bor területén is kiemelkedően teljesített. A Pécsi Egyetemi Borbirtokon keresztavatásra került sor, valamint elindítottak egy borkulturális ismeretek kurzust és már digitális szőlőtőke-nyilvántartásra is lehetőség van.

Mindemellett folytatódott a Tanítsunk Magyarországért program is az egyetemen, amellyel az egymásról valós gondoskodás és a közösséghez tartozás élményét élhetik meg a résztvevők.

Fotós: Laufer László

Az idei esztendőben számos világszínvonalú egészségügyi fejlesztésre is sor került. A PTE Klinika Központban elvégezték az első robotsebészeti műtétet, valamint bravúros kézsebészeti beavatkozást is végrehajtottak az orvosok. Megteremtették a lehetőséget arra, hogy távolról lehessen csökkenteni a Parkinson-kor tüneteit, forradalmi újítást értek el a gyermekkori törések kezelésében, és világszínvonalúvá vált az agyi és gerincbetegségek műtéti ellátása. Továbbá okostechnológiákat kezdtek alkalmazni az egészségügyben, világhírű professzoroktól tanulhattak az egyetem orvosai. De megtartották a Pécsi Sürgősségi Napokat, az Egészségügyi Szakmák Éjszakáját és a fogtündérek is újra városunkba látogattak, hogy 2022-ben is szűrést végezzenek a gyermekek körében.

Idén infrastrukturális fejlesztések is megvalósultak az egyetemen. Megnyílt az ultramodern Fogászati Oktatási Központ, megújult a Gyermekgyógyászati Klinika Tüdőgyógyászati osztálya, parkolóház épült a szigeti úti campus területén, és tervben van a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika megújítása.

Fotós: Laufer László

A PTE tovább erősítette nemzetközi kapcsolatait, tarolt a sportban és a világ 21. Legzöldebb Egyetemévé vált. Ez utóbbi elismerést olyan teljesítményekkel érte el, mint a geotermikus energia alkalmazása, a biomassza alapú távfűtés bevezetése és az uszodavíz öntözési célú felhasználása. De a hely elérése köszönhető a megalakult Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformjának, a környezettudatos vetélkedőknek, a CseppetSem! – használtsütőolaj-gyűjtés programnak, valamint annak, hogy a Solar Decatlahonon a Műszaki és Informatikai Kar emberközpontú belsőépítészeti díjat nyert és közel 400 háztartás villamosenergia-fogyasztását fedező napelemet is telepített az intézmény a régióban. Továbbá elektromos töltőket, okospadokat, kerékpártárolókat, szervizeket is létesítettek a karok területén, valamint megújult a szelektív hulladékgyűjtés is.

A felsőoktatási intézmény több évfordulót is ünnepelt idén. Százéves lett a pécsi jogászképzés, fennállásának hetvenedik évét érte el a botanikuskert, harmincéves születésnapját tartotta a Természettudományi Kar, és tízéves lett a Szentágothai János Kutatóközpont.

De büszkék lehetünk városunk egyetemének kulturális törekvéseire is, mind a klasszikus zenében, a képzőművészetekben, a színművészetben, a könnyűzenében, az irodalomban és a filmművészetben is.