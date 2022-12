Emellett a faluban közös adventi kalendárium is működik a lakosság körében. A négyhetes karácsonyváró időszak folyamán egy-egy ablak öltözik ünnepi díszbe, megjelenítve az advent adott napjának számát. Az eddigi hetek során már több kreatív megoldás is született. A dekorációhoz a királyegyházaiak felhasználtak üvegfestéket, matricákat, karácsonyi ünnepi égősort. Születtek Mikulás, angyalka, hóemberek és karácsonyfa motívumok által ihletett alkotások is.