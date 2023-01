Hagyományosan január első felében tartották meg a Fidesz helyi politikusai a pécsi önkormányzat elmúlt évéről és az új esztendő kilátásairól szóló sajtótájékoztatójukat. Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője elmondta, hogy 2022-ben is a város első számú és legfontosabb támogató partnere a polgári kormány volt, de a pécsi dollárbaloldal a támogatás ellenére csőd szélére juttatta a várost. A 2022-es országgyűlési választás számai arról árulkodnak, hogy nagyon rövid idő, két és fél év alatt Péterffy Attila polgármester és baloldali koalíciójának az a támogatottsága elolvadt, amely 2019-ben a városvezetői székbe ültette őket.

A jobboldali kormány segítette a baloldali városvezetést

Hoppál Péter elmondta, azért a jobboldali kormány segíti legintenzívebben a baloldali városvezetést, mert közel 14 milliárd forintnyi támogatás mellett még további hárommilliárdos rendkívüli támogatást nyújtott, ezt még megfejelte egymilliárddal, miután a hibás baloldali brüsszeli szankciós politika következtében megnőttek a rezsiárak. Kiemelte, hogy a COVID utáni gazdasági válságban azt is elérték a kormánynál, hogy több mint 2 milliárd forint rendkívüli kiegészítő kormányzati támogatást kapjon Pécs a helyi gazdaság stabilizálása érdekében.

Elemi érdekünk a béke

Kitért néhány kormányzati intézkedésre is, amik érintik a pécsieket, baranyaiakat is. Megemlítette a nyugdíjemelést, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességét, amit 2023-ban 30 év alatti gyermeket vállaló nőkre is kiterjesztettek, illetve a rezsivédelemről is szót ejtett, amelynek keretében a családok havonta 180 ezer forintnyi támogatást kapnak. A szomszédunkban dúló háborús helyzet kapcsán felidézte, hogy a kormányzat törekvése és a magyar emberek elemi érdeke a béke.

A város megmaradását kell biztosítani

A Fidesz városházi frakciójának vezetője, Csizmadia Péter leszögezte, a 2022-es országgyűlési választáson hárommilliárd forintnyi dollár állt szembe hárommillió szavazóval, és az utóbbiak nyertek és Pécsen mintegy 15 ezer szavazót veszített el a baloldal. Úgy véli, 2023-ban az a legnagyobb feladat, hogy a csőd és a város eladósítása felé lépdelő baloldali politikát megállítsák, és a város megmaradását biztosítani tudják.

Tízmilliárdos adósság, kétséges célok

– Mintegy tízmilliárd forintnyi adósságot halmoztak fel szűk három év alatt, amit olyan célokra fordítottak, amik kétséges, hogy a pécsiek érdekeit szolgálnák, vagy egyáltalán nem szolgálják a városlakókat. Az már nem volt újdonság, hogy különböző haveri tanácsadókat, a holdudvart, a családtagokat részesítik előnyben és hozzák pozícióba, de 2022-ben már odáig jutottak, hogy a levitézlett budapesti Publicus Intézetet is a pécsiekkel fizettetik – mondta. – Az én olvasatomban a várospolitika mást jelent: egy önkormányzatnak az a legfontosabb feladata, hogy jó gazdasági környezetet teremtsen az itt lévő és betelepülő vállalkozásoknak. Másrészt pedig egy minél színvonalasabb szolgáltatást kell nyújtania az itt élők számára. De most rosszabb a helyzet mint három éve volt.

A tömegközlekedés lassan összeomlik

A Tüke Busz Zrt. szerinte a működésképtelenség szélére sodródott, félő, hogy a jelenlegi formában 2023-ban már nem is tud működni, és a sofőrök elvándorlása tovább folytatódik.

Botrányos ingatlanbizniszek

Kitért az önkormányzati kézben lévő Bőrklinika és a MSZP-s körökhöz köthető Mandulás kemping botrányos cseréjére, valamint a lerobbant Áper-laktanya kisebb részének egymilliárdos hitelből történő megvásárlására is. Ezek az ügyletek nem a pécsiek, hanem magánbefektető érdekeit szolgálja, s mindkettőt éppen a szocialista városvezetések adták el – húzta alá.

– Az ilyen felesleges kiadások helyett energetikai beruházásokra is költhettek volna – mondta.

Lakásmutyi a városházán

– Ősszel aztán robbant a bomba: kiderült, hogy az ügyészség hónapok óta az önkormányzati bérlakások bérleti jogának értékesítése körüli hivatali visszaélés és vesztegetés miatt nyomoz, és gyanúsított meg önkormányzati dolgozókat. Ezekben az ügyekben a baloldali tisztségviselők a nyilvánosság előtt mindeddig nem tisztázták magukat – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Elhanyagolt közterek

A városüzemeltetésről szólva a közterületek kapcsán megemlítette: azt már megszokhatták a pécsiek, hogy azok elhanyagoltak, de a baloldali gondolkodást mutatja a Vince utcánál a forgalmi rend változtatása után kialakult helyzet, és az is, hogy a terület képviselője "még azzal is fenyegeti a pécsieket ebben az energetikai válságos időszakban az alternatív fűtés jelentő klímaberendezések kapcsán, hogy azokat le kellene szerelni".

Tétlenség a gazdaságfejlesztésben

Gazdaságfejlesztés terén az önkormányzat részéről tétlenséget érzékel, miközben a másik oldal teszi a dolgát. A kormány, Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna előző kormánybiztosa szakemberekkel – a kamara és az egyetem képviselőivel – egy olyan projekthalmazt állított össze, amely lendületet adhat a városnak e tekintetben.

Szakmai városvezetés kellene

– Pécs újra a csőd szélére került és kormányzati támogatás nélkül 2023-ban a pécsi költségvetés összeomolhat. Ezért fontosnak tartom, hogy a városvezetés a kölcsönös egymásra utaltság jegyében tanúsítson önmérsékletet, fejezze be a kormánnyal szembeni retorikát, sokkal higgadtabb, szakmai képviseletet lásson el, mert nem lehet más a célunk, minthogy egymást erősítve jobb hellyé tegyük Pécset – fejezte be.