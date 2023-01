A budapesti norvég nagykövetség egy kis hírt tett közzé a közösségi oldalán. A bejegyzésben beszámoltak róla, hogy rendkívüli látogatót fogadott Trine Skymoen norvég nagykövet.

Soma, a pécsi Jókai Mór Általános Iskola 4.b osztályos tanulója, elhozta megmutatni kedvenc oroszlánját a norvég nagykövetnek. A mellső mancsai között baltát tartó norvég címerállatot a pécsi kisfiú édesapjával közösen készítette.

Forrás: Norwegian Embassy in Budapest

– Az oroszlán azóta több családi mese főszereplője, Soma pedig elkezdte a történet izgalmasabb szavait norvégul is szótárfüzetbe gyűjteni. Most már a HunNor elektronikus szótár is segíti ebben – írta a norvég nagykövetség a közösségi oldalán.