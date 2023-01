Bár a cselekmény és a végkifejlet is sok kiszámítható elemet hordoz, a szereplők és a történet mondanivalója szerethetővé tehetik.

A címszereplőt megformáló Tom Hanks egy morc idős férfi bőrébe bújik, ami, valljuk be, nem is áll messze a kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész karakterétől. A film előzetese bájos amerikai családi filmet ígér, ahol a főhős jeges szíve, mint egy modernkori Ebenezer Scrooge-é, apránként megolvad. Ez tulajdonképp így is történt, nagy meglepetéseket nem okoz a film, azonban néhány kevésbé kiszámítható elem és az egyéni élettörténetek kibontakozása a kliséken túl is szerethetővé teszi a látottakat.

A végeredmény igazi családi produkciónak mondható: az ifjúkori Ottót Tom Hanks fia, Truman Hanks alakítja, producerként pedig felesége, Rita Wilson is közreműködött. A gyakorlott filmnézőknek akár a Clint Eastwood főszereplésével 2008-ban bemutatott Gran Torino is eszébe juthat, amely bár teljesen más színekkel és hangulattal, de hasonló üzenetet tolmácsol.