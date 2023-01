Ámítás maradhat...

A városházi ellenzék szerint éppen ezért csupán látványtervekkel próbálják meg ámítani a pécsieket a baloldaliak a 2024-es választás előtt, hiszen már 2020-ban is 50 milliárdos beruházást emlegettek, az építőipari árak azóta pedig tovább emelkedtek, információink szerint a város irányítói is már 80-100 milliárd körüli költségeket emlegetnek.

A nemzeti oldal szerint éppen ezért először a kormánnyal kellett volna tárgyalni a forrásokról, a lehetőségekről, csak azt követően kellett volna tervpályázatot kiírni, amelyen végül első helyet nem is osztottak ki, viszont 43 millió forintot kifizettek a pályázóknak.

Így ment el a 80 millió

Most az is kiderült egy városházi dokumentumból, hogy a fennmaradó 37 milliót hogyan költik és költötték el. A bírálóbizottsági tagok, szakértők díjazására 6,5 milliót, hirdetésekre 1,9 milliót, a tervpályázati kiírás összeállítására, közzétételére 4,7 milliót, közbeszerzési szakértőre 5 milliót, légi és környezeti fotókra 1,27 milliót, terembérletre és technikai berendezésekre 1,27 milliót, a bíráló bizottsági tagok étkeztetésére (cateringre) 1,27 milliót, a díjátadó lebonyolítására 1,27 milliót, valamint még további 11,3 millió forintot a „lebonyolításra” költöttek el. A még megmaradt 2,5 milliót állítólag a lakossági igényfelmérésre és a lakosságnak történő bemutatásra költenek még el.

A pécsi önkormányzat várhatóan úgy dönt, hogy bár a tényleges kivitelezés finanszírozásáról még egyáltalán nincs semmilyen információ, ám a végleges tervek elkészítésére hirdetmény nélküli feltételes közbeszerzést írnak ki, de csak ha meglesz a tényleges tervezési program is ehhez. A végleges tervek elkészítését pedig a majdani, még nem látható pályázati forrásból kívánják fedezni.

Lehetnek még aknák

Egyébként az egyik lényeges érve az volt a baloldali városvezetésnek az akvapark tüskésréti helyszínének kiválasztásakor, hogy az előző városvezetők idején kiszemelt Füzes dűlőben lévő terület egy része nem önkormányzati tulajdonban van, és ezért ott ingatlanokat kellett volna megvásárolni néhány milliárd forint értékben, igaz, akkor még csak 20-25 milliárdos fejlesztésről volt szó. A néhány milliárdos ingatlanvétel azonban a jelenleg emlegetett kiadások mellett eltörpül, ráadásul egyelőre szinte ugyanazok a problémák merülnek fel Tüskésréten is, mint a korábbi helyszínen, hiszen még mindig kérdés a meleg víz biztosítása, a fenntarthatóság vagy az adott altalaj szerkezete, amik milliárdokban, tízmilliárdokban mérhető meglepetéseket okozhatnak a kivitelezés során és a rezsiszámlák kifizetésekor.