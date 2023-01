Valamennyivel 140 ezer feletti látogatószámmal zárta a 2022-es évet a pécsi állatkert. Ez mintegy tízezerrel kevesebb, mint remélték, ám az ország többi állatkertjében is az volt tapasztalható, hogy az idei látogatottsági adatok még 25–30 százalékkal elmaradtak a pandémia előtti forgalomhoz képest.

Ennek ellenére – mint azt Andricz Bertold, a pécsi állatkert igazgatója elmondta – az intézmény működése stabil.

– Két nagyon nehéz év után 2022-t is úgy tudjuk zárni, hogy nincsenek likviditási problémáink. Az energiaválság viszont minket is érintett, így a nagyobb fejlesztések elmaradtak, de működési problémáink tavaszig biztosan nem lesznek. Azt viszont már most látjuk, hogy idén is nehéz év elé nézünk – mondta az igazgató. Azonnali megtakarításokat hozó intézkedéseket hoztak ugyan, ám ezek a takarékoskodások nem érintették az állatok gondozását, ellátását és életkörülményeit. Elmondható továbbá az is, hogy a dolgozói létszámot meg tudták tartani, és júliusban, amikor a belépőárak emelését tiltó rendelet hatályát vesztette, akkor a pécsi állatkert – a többi létesítményhez képest – a legkisebb jegyáremelést hajtotta végre.