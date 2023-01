Érdekes előadásra invitál a 137-00-ás telefonon továbbra is egész esztendőben segítséget kínáló Ifjúsági Lelki Elsősegély. A szervezet január 9-én, hétfőn 17:45-kor a Szent István téri Civil Közösségek Házában az immár a közösségi médiát is elárasztó celebek, influenszerek világába kalauzol. Csirke Viktória pszichológus arra is választ keres, hogy miért és hogyan is gyakorolnak e sztárok sokszor a józan észt felülíró hatást akár milliókra is.