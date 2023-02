Az ide varrónap témája az „Ilyen vagyok". Az erre készült foltmunkákat is bemutatják a rendezvényen, valamint önálló kiállításon megtekinthető lesz Sólyom Melinda foltművész munkássága is. Mindemelett természetesen a 2003 óta működő Hunyor Foltvarró Kör alcsoportjainak művei is megtekinthetők lesznek, valamint workshopokat is tartani fognak.

A már megszokott büfés vendéglátás sem marad el, illetve tombolahúzásra is sor kerül az eseményen.

A kiállított foltmunkák március 20-ig tekinthetők meg a Pécsi Kulturális Központban.