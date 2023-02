– Akkor is a saját receptünk alapján készült hurkát, kolbászt kínáltuk fabódéból. Mi voltunk az elsők, akik beköltöztek a régi vásárcsarnokba. Még álltak a támfák az új épületben, mikor a dolgozók megkértek, jöjjünk be árulni. Az elején csak a pecsenyesütőnk volt, majd a kilencvenes évek elején lángossütőt is nyitottunk – említette a díjnyertes fánk készítője, akivel a vásárlók az uránvárosi piacnál, a vármegyei kórház bejáratánál, a vásártéren, a magyarhertelendi strandon, illetve a fővárosban is találkozhattak, ahol most is van lángossütője.

Tudjuk, nem illő megkérdezni egy hölgytől, hogy mennyi idős, de ezt a szemtelen kérdést feltettük a fiatalos Miholics Gyulánénak. A kérdésre furfangos válasz érkezett: kéthetes vagyok, majd mosolyogva hozzátette, annyi hurkát és kolbászt töltött az évek alatt, hogy azzal többször körbe lehetne tekerni bolygót.