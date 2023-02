– Milyen böjttípusok vannak?

– A böjt több ezer éves hagyományra tekint vissza, elég csak a katolikus vallás húsvétot megelőző 40 napos böjtjét vagy a ramadánt említeni, melytől a muszlim vallásúak testi és lelki tisztulást, megújulást várnak. Mégis fontos tisztáznunk, hogy pontosan mit is jelent maga a fogalom. A böjt egy időben és/vagy összetételben korlátozott energia- és tápanyagbevitellel járó étrend, melynek számos formája ismert. Általános jellemzőjük, hogy egy adott időben – 10 órától, akár több napig is terjedhet – nem, vagy csak korlátozott mennyiségben kerülhet tápanyag a szervezetbe. Megkülönböztetünk periodikus, ismétlődő és folyamatos böjttípust is. Muszáj megemlíteni, hogy ezen típusú böjtök nem azonosak a rosszul kivitelezett, szakmailag nem megalapozott „méregtelenítéssel” és „léböjtkúrával”, melyek alkalmazása akár káros is lehet az emberi szervezetre.

– Mikor érdemes böjtölésbe kezdeni?

– A böjtölés elhatározása és megkezdése jelentős megfontolást igényel, ugyanis ismertek olyan betegségek, állapotok, melyekben a böjtölés nem ajánlott. Jellemzően terhesség és szoptatás alatt, autoimmun betegségek esetében, immunhiányos állapotokban, étkezési zavarban, demenciában szenvedőknél, idős korban, valamint cukorbetegség, inzulinrezisztencia esetén kerülendő ezen táplálkozási forma. Amennyiben a felsorolt betegségek, állapotok nem állnak fenn, úgy megfontolható a böjtölés, természetesen az egészséges táplálkozás alapszabályainak betartása mellett. Számos tudományos kutatás, vizsgálat eredménye bizonyítja, hogy a megfelelően kivitelezett és megtervezett, időben korlátozott energia- és tápanyagbevitellel járó étrend jelentős élettani hatásokkal bír, pozitívan befolyásolhatja egészségünket.