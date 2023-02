Mint Burány István tűzoltó százados, a Határszél Egyesület parancsnoka elmondta, öt járművel indulnak útnak hétfőn, először Antalyaba kell menniük egy elosztó központba, és ott fogják megmondani nekik, hogy merre van a legnagyobb szükség a munkájukra. Több speciális felszereléssel készülnek, bár a Határszél Egyesületnek főként vízi mentésre alkalmas eszközeik vannak, azért összességében vágóeszközökkel, kötelekkel, réselő gépekkel, alpin technikai felszereléssel és borddal (hordággyal) készülnek a több mint egy hetes akcióra. Mindezek mellett egy, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott nagyméretű fűtött sátrat és aggregátorokat is visznek magukkal, hiszen teljes önellátásra kell készülniük. Pénteken sikerült elérniük az egyik pécsi társukat, aki jelenleg a Hunor Mentőcsapat tagjaként Törökországban tartózkodik, és tőle is azt a tanácsot kapták, hogy mindent – ételt, italt és elegendő üzemanyagot is – vigyenek magukkal, hiszen ott semmit nem fognak tudni beszerezni.