A városi költségvetést megalapozta egy költségvetési koncepció, melyről tavaly év végén döntöttek a képviselők. Kérték az intézményeiket, hogy takarékosági költségvetést állítsanak össze, nézzék meg a humánerőforrásban, milyen takarékossági lehetségesek vannak, és vizsgálják meg, melyek azok a feladatellátások, amelyeket ideiglenesen szüneteltetni tudnának.

– Kozármislenynek nincsen adósága, hitele. Tudjuk a várost üzemeltetni, a kötelező ellátást biztosítjuk, ám lesz olyan szolgáltatást, amit korlátozunk. A közművelődés, programszervezés az év első negyedévében közel nullára lesz vissza véve a fűtési szezonra való tekintettel – említette a polgármester.

Kállai Tibor a pénzügyi, településfejlesztési és sport bizottság elnöke a képviselő testületen ülésen hangsúlyozta, hogy két lehetősége volt az önkormányzatoknak: kiadások csökkentése, bevételek növelése. A bevétel növelése a lakosság megadóztatásával lenne elérhető, ám azt a polgármester is elmondta, hogy Kozármislenyben továbbra sem lesznek olyan helyi adók, ami a lakosságot terhelik, és azt a képviselő-testület is megválasztásakor megígérte, hogy nem adóztatja meg a város lakosait, amit be is tart ebben a nehéz időben is.

A képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a civil és sportszervezetek szokásos támogatását kisebb keretben tudják tervezni, azzal a kiegészítéssel, hogy ha az év során kedvezőbben alakul a város költségvetése, akkor a korábbi évek támogatását adnák.

Kozármisleny képviselő-testületéről elmondható, az országban az elsők között szokta elfogadni a költségvetését, és ez most is így történt: a költségvetést a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.