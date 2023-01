Többen is szóvá tették már, hogy eső estén, sötétedést követően a gyalogosok alig észrevehetők a zebrán. Sajnos a jelenséget én is tapasztalom – az elmúlt napokban is sok eső esett, esténként nagyon lassan mertem csak közlekedni, mert tartottam attól, hogy nem látom meg az úton éppen átkelőt. Balesetek sora történik emiatt, mégsincs semmi változás. Lehet, hogy az áram nagyon megdrágult, de az emberek épsége szerintem mindennél fontosabb kellene, hogy legyen. Sokkal nagyobb hatásfokú világítótestekre lenne szükség a zebrák környékén. Sokan abban látnák a megoldást, hogy a gyalogosok is fényvisszaverő csíkokat viseljenek a ruházatukon, ahogy ezt a kerékpárosok általában teszik. Szerintem ez nem várható el – megfelelő fényerősségű közvilágításra van szükség.

