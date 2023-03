Bár profi szobrászról van szó, aki már rengeteg pécsi intézménynek készített jelképeket hordozó arany és ezüst kollekciókat, amikor utolérem, éppen Budapestre tart egy startupversenyre a Mediátor Egyesülettel, ahová újrahasznosított műanyag design­tárgyak, ékszerek ötletét viszik. Szóval igen széles a skála, ahol Gajcsi Blanka alkotói munkáját kamatoztatja.

– Hogy sikerült a megmérettetés?

– Felemásan, mert támogatási lehetőséget, ígéreteket kaptunk, de a pénzbeli segítséget egy másik csapat nyerte el.

– Szobrász és ötvös?

– Ötvösként végeztem, de szobrászművész középiskolai rajztanárom ösztönzésére a PTE-n már szobrászművész-diplomát szereztem. Szeretem és használom ezt a képzettségem, ám ötödévesen kaptam egy nagy feladatot, Zoók Kati Zsolnay ékszereinek ötvösmunkáit, ami kicsit magasabb szinten visszahozott az ötvös pályára. Ugyanakkor bronzszobrokat ma is készítek, no meg az arany és ezüst ékszereim is többnyire figuratív alkotások. Hatalmas kőfaragványokban azonban a későbbiekben sem gondolkodom.

– Miként lehet kis fémszobrokat önteni?

– Van egy precíziós nemesfémöntő berendezésem, amit ugyancsak a kamarának köszönhetek, mert az önindító programjuk révén jutottam hozzá. Ebbe a miniöntödébe negyven kis ékszer fér el egyszerre és a régi kohászati elvek szerint működik, de a modern technika számos elemét felhasználja.

– Hol lehet elérni a munkáit?

– Van saját honlapom, és fent vagyok a meska.hu kézműves oldalon. Egyébként a pandémiáig a Nádor szálló aljában árultam az ékszereimet, emellett tíz esztendeje minden hónapban elviszem Budapestre az újdonságokat a WAMP designvásárra.