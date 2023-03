S mivel azután is folyamatos volt az érdeklődés, egy utolsó pótalkalmat is felkínáltak a szervezők, ám már az is megtelt, így szombaton délelőtt, illetve vasárnap délelőtt és délután 15-15 fős csoportok sajátíthatják el a résztvevők a finom desszert francia és olasz elkészítési technikáját. A foglalkozásokat Burkus-Tóth Evelin és Kresz-Tóth Vivien tartják, és elárulják azokat a trükköket, titkokat amikkel, otthon is tökéletes lehet a végeredmény.