Már túl vannak az első kóstoláson

A múlt héten a bortermelők összeültek az első kóstolóra, amely jó alkalom arra, hogy megkóstolják és véleményezzék egymás borait is, és képet kapjanak az idei évjáratról is. Most két olyan tétel volt, amely mindenki egyöntetű véleménye szerint nem fér bele a REDy stílusába. Jövő héten már az első eredetvédelmi kóstoló lesz, amikor is már a kész borokat minősíti a bizottság.

Gere Zsolt Pincészeténél a kezdetektől – 2018-tól – készítenek REDy-t, és mint mondta, az irány idén is hasonló lesz, portugieser, kékfrankos és merlot házasításából készül. A korábbi években kadarka volt a merlot helyén, viszont már tavaly is kevés volt nekik, így nem ide használták.

– Alapvetően a 2022-es borok nagyon szép borok, és ez a REDy-n is látszik. A 2022-es oportó jellegzetessége, hogy a piros bogyós gyümölcsök, kicsit a túlérett gyümölcsös jegyek is megjelennek benne, így egy kicsit sötétebb színnel is rendelkeznek, tehát ebből adódóan a REDy-k is egy picit sötétebb színnel, ropogós, feszes gyümölcsösséggel bírnak. A textúra pedig tényleg könnyű, elegáns, olyan, amilyennek lennie kell

– mondta a borász.

Az idén a korábbi évekhez hasonlóan a Villányi Borvidék több mint tíz termelője fog REDy-t készíteni, és mint a múlt heti kóstolón kiderült, valamennyien 3000 palack körüli, vagy inkább afölötti mennyiséget terveznek készíteni.