Világzenei hétvégét is tartanak

Június első hétvégéjén, 2-től 5-ig a tavaly először megrendezett HorizOm szabadtéri jógás-zenés rendezvényre várják a kikapcsolódni vágyókat. Ez a program még az augusztus 25-i hétvégén is visszatér. A nyári bulizások egyik állomása lehet az idén már hatodik Palkonya Hangja Fesztivál, június 29-től július 1-jéig a világzene, a dub, a hiphop és az elektronikus tánczenék legjobb ütemei zengik majd be a Villányi Borvidék szőlőhegyét. Mindemellett idén is lesz Erdők kincsei rendezvény, október 14-én, amikor is az őszi erdő (ehető) kincsei kerülnek fókuszba, és kiemelt figyelmet kap a szarvasgomba.