A közösségi programok színvonalas megtartása érdekében két éve megújult a művelődési ház. A munkálatok során hőszigetelést kapott az épület, korszerűsítették a világítás- és a fűtésrendszert, klímákat szereltek be és sor került az épület külső-belső festésére is.

Keserü Zoltán, Ócsárd polgármestere elmondta, szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően új falubuszt és kommunális célra több eszközt, valamint gépet tudtak vásárolni, emellett temetőfejlesztésre, és a járdafelújítás anyagköltségére is nyertek támogatást. A temető útjait aszfaltozták, ezen kívül egy új kaput szereltek a kerítésre, napelemes lámpákat szereltek fel és egy 20 férőhelyes kolumbáriumot is kialakítottak.

A Kossuth utcában megújult két járdaszakasz, és április közepéig még körülbelül 150 méteren a Kossuth utca, Petőfi utcával összekötő útjának járdája is meg fog újulni a pályázati támogatásnak köszönhetően.