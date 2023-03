A miniszterelnök aláírásával megszületett az a kormánydöntés, amelynek értelmében jelentős, 640 millió forintos pénzügyi ráemeléssel folytatódhat a turisztikai vendégfogadó központ kialakítása a szigetvári várpark területén – közölte Nagy Csaba, a térség fideszes országgyűlési képviselője hétfőn a közösségi oldalán. A politikus kitért arra is, hogy eredetileg is 640 millió forintos uniós és kormányzati forrás állt rendelkezésre a projektre, tehát a mostani ráemeléssel megduplázta a kormány a fejlesztésre szánt keretet.

A várhoz, annak parkjához és a gyógyfürdőhöz tartozó fejlesztés azért is nagyon fontos, mert jelenleg is zajlik másfél milliárdos támogatással a vár turisztikai attrakcióinak a fejlesztése, és hamarosan elkészül a Zrínyi Miklós és bajtársainak hőstettére emlékező kiállítás.

A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztésére 2017-ben nyertek el forrást, s bár az építkezés elkezdődött 2018-ban, a munkát pénzügyi elszámolási vita miatt megszakították. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a kivitelezővel szemben a szigetvári önkormányzat tett feljelentést költségvetési csalás miatt, a nyomozást azonban bűncselekmény hiányában megszüntette a NAV. Erről pedig éppen a cég vezetője számolt be lapunknak, aki szerint a beruházás nagyobb hányadával ők akkor el is készültek, és nem követtek el jogsértést.

A vállalkozóval azonban szerződést bontott az önkormányzat, és a vitás helyzet miatt alaposan meg is csúszott a kivitelezés. Ugyanakkor a város és a térség érdeke, illetve Szigetvár turisztikai vonzerejének emelése is azt kívánta, hogy a cselekvőképtelen évek után végre befejeződjön a fejlesztés.

A korábbi tervek szerint a projekt keretében fedett játszóház, információs pont, kávézó és egy ahhoz tartozó nyitott terasz, több korosztály igényeit kielégítő játszótér, egy fedett terasz, egyéb szociális helyiségek, valamint egy street workout pálya is épül. Mindehhez kapcsolódóan pedig egy személygépjárművek és autóbuszok számára is alkalmas parkoló kialakításáról is szól a projekt dokumentuma.