Főként az uránvárosi gyerekek hétköznapjait aranyozta be, ám távolabbról is csodájára jártak, sőt, megnyitásakor, 1973 tavaszán az országos sajtó is szenzációként tálalta a Páfrány utca végi KRESZ-park évtizedekig egyedülálló újdonságait. Akkortájt a bringát úgy kaptuk elő a panelek pincéiből, mint fiaink ma a farzsebükből a mobilt, két keréken éltük az életünket – az volt ám az igazi mobilizáció! És bár tízéves koromban még akár meg is számolhattam volna a környék autóit, anyukánk mégis nyugodtabb volt, ha a KRESZ-park biztonságos útvesztőjében (egy)kerekeztünk órákat (vagy azt hitte), mint ha az utcai forgalomban tettük volna ugyanezt.