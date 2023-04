A zsákokkal kapcsolatban lapunkhoz eljuttatott rövid közlés alapján a tiltakozók úgy vélik, hogy a "városvezetésnek és a Soros György által finanszírozott NGO-nak járt az amerikai jutalomcsomag a pécsi baloldali lelkes szolgálatért".

Mint ismert, hétfőn baloldali politikusokkal, Mellár Tamás parlamenti képviselővel és Péterffy Attila pécsi polgármesterrel találkozott David Pressman, aki Gyurcsány Ferenc köreihez köthető személyekkel indított kormányellenes kampányt Magyarországon. Az amerikai nagykövet rajtuk kívül még az Emberség Erejével Alapítványt látogatta meg, akiknek vezetőivel együtt ebédelt is. A Pécsi Tudományegyetemre is ellátogatott, ahol azonban példátlan módon lefújták az előre meghirdetett sajtónyilvános eseményt, a pécsi sajtót még a rektor köszöntőjére sem engedték be Pressmanék, így gyakorlatilag minden programja titkosan, zárt ajtók mögött zajlott le.

Péterffy Attila, MSZP-DK-s polgármester a keddi közgyűlésen azt mondta, hogy a nagykövettel való „találkozás célja az volt, hogy találkozzunk, mert még nem találkoztunk".

Dr. Barkóczi Csaba, fideszes képviselő a nagyköveti látogatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy Pressman kizárólag a szocialista érdekkörökkel konzultált, és az itt ellenzékinek számító jobboldal álláspontjára már nem volt kíváncsi.