– A találkozás célja az volt, hogy találkozzunk, mert még nem találkoztunk – közölte a keddi közgyűlésen a pécsi polgármester az ÖPE-KDNP frakcióvezetőjének a kérdésre. Kővári János ugyan David Pressmannak tett volna fel kérdéseket, de végül ő nem jelent meg a keddi közgyűlésben, ezért fordult a polgármesterhez, aki hétfőn találkozott az amerikai nagykövettel.

Péterffy azt mondta, hogy a nagykövet azért jött, hogy megismerje Pécset és konstruktív, jó hangulatú, kellemes beszélgetést folytattak, nagyon sok témát érintettek.

A pécsi polgármester szerint a nagykövetnek beszámolt a befektetők sikeres Pécsre csábításáról, aki "boldog volt" attól, hogy ez a városvezetés ilyen eredményt ért el. A jövőbeni fejlesztési lehetőségekről is szót ejtettek, valamint jelezték, hogy az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara tagjaként azt várják, hogy amerikai befektetők is érkeznek a városba, ezért ebben is kérték Pressman segítségét.