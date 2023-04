Élményeket szerezhetnek és tanulhatnak is a művészpalánták, kiscsillagászok és a törirajongó kódfejtők a ZsÖK táboraiban, és mindegyik tábor napközis, szóval mindenki haza mehet aludni, és megoszthatja a nap élményeit a szüleivel.

Művészkedvelő kicsiknek

Illúziók néven Kortárs Junior nyári tábort szervez a ZsÖK nyolc és tizenegyéves kor közötti gyermekeknek. A név is jól mutatja, hogy itt minden az illúzióról fog szólni. A téma apropóját az adja, hogy a pécsi LOKART Képzőművészeti Fesztivál alkalmával nagyszabású kiállítás nyílik az m21 Galériában, amelynek témája az illúzió. Mindemelett a tábor ideje alatt a Kemence Galériában látható kiállítás is erre a topikra reflektál, amely a középiskolás korosztály különböző műfajban és technikákkal készült munkáit mutatja be.

A tábor két alkalommal – június 26-30., július 10-14. – rendezik meg, és azoknak a fiataloknak ajánlják, akik nyitottak a képzőművészetek, a vizuális kifejezési formák iránt és szeretnek alkotni.

Azoknak, akik jobban megismernék városunk

Törirajongók figyelem, hiszen rólatok sem feledkezett meg a ZsÖK. Jövőkód nyári tábor címen egy igazi múltidéző-jövőkutató kalandban vehetnek rész a kilenc és tizenkét év közötti gyermekek. Az ötnapos élmény során a fiatalok megismerhetik Pécs történetét, titokzatos ódon épületeit, és ha megfejtenek egy évezredes kódot, akkor a lehetséges jövőre is választ kaphatnak. Mindehhez figyelni kell a jelekre, és kreatívan meg kell tervezni a jövő városát.

Ezt a tábort is szintén két alkalommal – június 26-30., július 17-21. – rendezik meg.