A legfigyelemfelkeltőbb plakátokat készítő, valamint a kvízben legtöbb pontot elérő csapatok jutottak be a második fordulóra, amely egy szabadtéri ökojáték volt. A vetélkedő keretében 8 állomáson kellett feladatokat megoldaniuk a gyerekeknek, akik lelkesen vetették bele magukat a játékos megmérettetésbe. Megismerkedtek a gyerekek azzal, hogy milyen szappant és milyen vizet érdemes otthon használni, de egy japán zero waste csomagolási móddal is. Kapszulából készített társasjátékot is kipróbálhattak, ügyességi játékokban is összemérték tudásukat a versenyzők, valamint találós kérdéses és növényfelismerő állomáson is jártak.

Összesen tizennyolc csapat versenyzett hat intézményből – PTE GYÁIG 1. számú Általános Iskolája, PTE GYÁIG Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, PTE GYÁIG Óvodája, Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda, Sportóvoda Pécs, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája.