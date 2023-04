A munkálatokra május 2-án kedden 9 és 12 óra között kerül sor. A társaság a tisztítást magasnyomású mosóval végzi, majd az oszlopok részcsiszolást is kapnak. Az elmúlt időszakban az oszlopokon található feliratok is megkoptak, a cég a következő hetekben ezek felújítását is tervezi.

A munkálatok vízpermettel, porral és zajjal járhatnak. Aki teheti, kerülje el a munkaterületet.