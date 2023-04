Április utolsó pénteki napján idén is a hagyományápolás áll a középpontban: idén kilencedik alkalommal szervezik meg országszerte a TrachtTag-ot, amelynek lényege, hogy ezen a napon mindenki, aki teheti, magára ölti a magyarországi német népviselet egy darabját, ünneppé varázsolva ezáltal egy átlagos pénteket. - Idézzük meg őseink emlékét és mutassuk be örökségünket a mindennapokban. Erről szól a TrachtTag, amelyhez Bóly idén is csatlakozik - az Erzsébet Vigadó internetes közösségi oldalán található felhívás szerint.