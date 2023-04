Árkád-kiállítás, városi vonulás

A PSN Zrt. az összes pécsi iskolától kérte, hogy tanítási szünettel, vagy rövidített órákkal segítse a május 12-ei városi közlekedés csökkentését – egyben lehetőséget teremtve a diákságnak a versenyzők, közte a magyar válogatott biztatására is. A PSN közös „városi gurulást” is szervez péntek délelőttre, amely során a város három különböző pontjáról (pontos útvonalak hamarosan) együtt kerekezhetnek be a Széchenyi tér környékére, akik a belvárosi szakaszon buzdítanák a profikat. Április 24–30. között pedig az Árkád-aulában lesz látható egy interaktív kerékpáros-kiállítás. (A pécsi szakaszra vonatkozó teljes útlezárási tervet lásd ITT!)