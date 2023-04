Berényi az ügyben a keddi közgyűlésen kérdéseket is tett fel Péterffynek, aki azonban baráti ügyvédje, a Bodnár Imre vezette Pécs Jövője Egyesületre mutogatott, mondván ők az illetékesek megválaszolni az esettel kapcsolatos kérdéseket. Bár Péterffy polgármesterként a felelősséget másra hárította, s úgy tett, mintha nem is tudná, hogy miben vesz részt, szerdán viszont az is kiderült, hogy Péterffy ismét telefonált a titkos számra, ezúttal az inflációval és az építményadóval kapcsolatos politikai kampányszöveget kezdett el felmondani.

A telefonszám (06-1-1900-06-13) ahonnan a hívás érkezett a korábbi internetes bejegyzések szerint valóban Márki-Zay Pétert szolgálta a tavalyi választás idején, s mint ismert, Márki-Zayról és a hazai baloldalról azóta kiderült dollármilliárdokat kaptak külföldről - főként Amerikából -, a telefonhívások miatt pedig nyomozás indult.

Péterffynél pedig éppen hétfőn tett látogatást a kormányellenes amerikai nagykövet, David Pressman, akivel azért találkoztak Péterffy szerint, hogy „találkozzanak".