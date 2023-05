A több mint 10 éve állami fenntartásba került Mohácsi Kórház előző évi tevékenységéről számolt be a legutóbbi testületi ülésen dr. Csizmadia Csaba. A főigazgató-főorvos elmondta: folytatódik a hazai egészségügyi ellátórendszer átalakítása, ennek jegyében az év második felétől a kórház fenntartói jogait a PTE gyakorolja.

Az önkormányzat hetilapjának beszámolója szerint szóbeli kiegészítésében dr. Csizmadia Csaba az alábbiakat mondta:



– A források és a növekvő árak ismeretében a negatív szaldó kódolva van a működésbe. Ebből fakadóan a kórházak adósságállománya növekszik. Az előírások szerint a területünkön kötelezően ellátandó feladatok vannak, ezek elvégzése során nem lehetnek gazdasági szempontjaink, a fontossági sorrendben természetesen az emberek egészsége az első.



– A világválságból fakadó negatív hatások számos vonatkozásban sújtják intézményünket: aki árat emelhetett, az emelt is. Az évenkénti állami konszolidáció hiányában gyakorlatilag lehetetlen lenne a működésünk, e segítség révén szinte nullszaldóra tudtuk hozni a kórház fenntartását.

A béremelés jókor jön

– Jó hír – folytatta a főigazgató –, hogy az orvosi és szakdolgozói bérek emelése folyamatban van. Ennek köszönhetően előbbiek fizetése végre kezdi megközelíteni az európai mértéket. A szakdolgozók béremelése júliustól valósul meg első lépcsőben, nagyon várjuk, komoly hiányt pótol e lépés. Végre bekerülnek a kedvezményezettek közé azok is, akik eddig valamiért kimaradtak a béremelési rendszerből. A Covid nehézségei dacára próbáltunk folyamatosan fejleszteni, pályázni. A legutóbbi, több mint 280 milliós eszközparkfejlesztésnek köszönhetően hét járóbeteg-szakrendelésünk immár tudományos munkára is alkalmas berendezésekkel gazdagodott. Eddig kizárólag a klinikán volt hozzáférhető az az eszköz, amellyel a szürkehályog-műtéteket végzik, most már mi is rendelkezünk vele, havi 40-50 operációt tudunk elvégezni.

Az egyetem is beszáll

A közeli jövőről szólva Csizmadia Csaba így fogalmazott:

– Júliustól jelentős változás áll be az intézmény életében: elsejétől a Pécsi Tudományegyetemhez kapcsolva látjuk el feladatainkat. Bízunk abban, hogy a vélelmezett hátrányok mellett rengeteg előnnyel is jár az intézkedés. Példaként említhető a humán erőforrás: más kórházakban is előfordult már, hogy több szakmában, ahol nem tudtak orvost biztosítani, oda az egyetem delegált gyógyítókat. Ilyen példa nálunk is akadt. Bízunk abban, hogy a struktúránk nem változik, a folyamatban lévő tárgyalások, a rendelkezésre álló információk alapján erre ígéret van. A szülészet működtetéséről továbbra sem mondtunk le, reméljük, hogy az integráció keretében az osztály újraindítására is sor kerülhet. A nemrég csodásan felújított, modernizált osztály rendelkezésre áll, orvosokat, szakembereket az egyetemmel karöltve be tudunk vonni a munkába.

Most már bárki segíthet

A bérek kapcsán a főigazgató úgy vélte, egy plusz-ösztönzőrend­szer szükséges.

– A városnak és lakóinak egyaránt érdeke, hogy működjön ez az egészségügyi egység, ám ezért valamilyen áldozatot is kell hozni – jegyezte meg. – Ezért hadd indítványozzam: a Mohácsért Közalapítvány keretén belül hozzunk létre egy „A mohácsi szülészetért” alapítványi részt, amelyet remélhetőleg az önkormányzat és mások, civil szervezetek, vállalkozások egyaránt támogatnak. E forrásokat az a szülész pályázhatná meg, aki hajlandó Mohácson elhelyezkedni. Ezzel kiegészítve – a főigazgatósági bérektől függetlenül – működhetne ez az ösztöndíjrendszer. Akinek ez fontos, immár nem csak szóban, petíció aláírásával vagy a közösségi oldalakon tehetne a szülészet újraindításáért, hanem a gyakorlatban, támogatása révén is.

Csizmadia Csaba kitért arra is, hogy változni fog az ügyeleti rendszer: nagyon valószínű, hogy szeptember 1-jétől az alapellátó ügyeleti rendszert az Országos Mentőszolgálat szervezi. A kórház annyiban érintett, hogy ott lesz a központjuk. Az egyeztetések folynak, az ismertté váló részletekről időben tájékoztatják a lakosságot.