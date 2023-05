Földrajzilag Ukrajnának nincs olyan területe, amely ne lenne érintett a háborúban. Egy példát is említett. Ungváron van egy nagy autópiac, amelyet a katonaság körbezárt, gyűrűbe fogta, majd igazoltatta az embereket. Akinek nem volt megfelelő papírja, azt elvitték a frontra.

Az édesanyja munkája által mesélt az oktatásról is Kolozsvári. Az iskoláknak kötelező volt kialakítani légoltalmi helyeket. Ha légiriadó van, akkor leterelik a gyerekeket a védelmi helyekre. Lehet, hogy tíz percre, de korábban előfordult olyan is, hogy órákra, akár napokra is.