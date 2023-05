Az időnként extravagáns látványelemekkel és színpadi megoldásokkal dolgozó darabban minden a helyén van – mintha csak egy gondosan megkomponált táncelőadás lépései követnék egymást. Ez nyilván nem véletlen, hiszen a rendező egyben Kossuth-díjas balettművész és koreográfus is, s úgy látszik a tánc világából hozott ritmusosság és kompozíciókban való gondolkodásmód prózai munkáiban is visszaköszön. Pontosabban mondva, a zeneiség olyannyira szerves része a görög drámák világának, hogy a rendező ezt a szálat is beemeli az előadásba, helyenként zenei betétekkel kapcsolja össze az egyébként prózai keretek között folyó cselekményt.

A látványvilág és a karakterformálás képes magával ragadni a nézőt egy ismeretlen, mégsem teljesen idegen világba, ahol eleinte szokatlannak ható, mégis mindannyiunk számára ismerős konfliktusok és emberi problémák kelnek életre. Az energiákat ritmusosan, a kivárás és a feszültségkeltés eszközeivel beosztó előadásban Médeia (Darabont Mikold) tengelye körül Iászon (Józsa Richárd) „táncolja” a legfőbb szerepet, Kreon (Lipics Zsolt) és Aigeusz (Kecskés Alexisz), valamint Médeia dajkája (Sólyom Katalin) és gyermekeinek nevelője (Németh János) mellett. A címszereplőhöz igazán közel azonban egyedül talán a karnak sikerül férkőznie, ám a legtöbb ponton ők is inkább csak szemlélői a Médeia által keltett és körülötte örvénylő eseményeknek.