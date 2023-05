Czuczor Ferenc, hogy megismerje a szemüveges Tanár úr személyét megszervezett egy találkozót gyerekkori ismerőseivel, akik részesei voltak a faluban történt 56-os eseményeknek. Ennek során Sebesi János elmondta hogyan verték meg a falu nemzetőreit az ávósok – az erdőben, hogy senki ne lássa. Schneider Ottó pedig átélte az éjszakai tüzérségi támadást – az ő házuk volt a legközelebb a vadászházhoz a faluban. Riesz Margit a faluvégi házuk ablakában azt látta, hogy mennek az ablakuk alatt a rabruhás elítéltek, akiket a komlói börtönből elengedtek.

Aztán együtt keresték Bors József komlói kapcsolatait hogy kiderítsék a „szemüveges Tanár úr” személyét. Eljutottak a kisbattyáni tanfel­ügyelő személyéhez, Lóránt Péterhez, és fiának, Lóránt Ferencnek mondták el az addig feltárt történetet.

Aki aztán a következő üzenetet küldte 2022. július 26-án: „Az elmúlt napokban keresgéltem a régi fotók közt és találtam egy régi képet, melyen pianínóra támaszkodik az az édesapám. Aki zongorázik az pedig Krassói Ferenc tanár, cserkészvezető. Én rá tippelek, hogy ő lehet titokban cselekvő.” Ő hívta fel tehát a figyelmet arra, hogy Krassói aktívan részt vállalt a cserkészmozgalomban. Az 56-os kisbattyáni segítők teljes köre ily módon ismertté vált az alábbiak szerint: Bors József tanító – Kisbattyán, Czuczor Ferenc erdész – Kisbattyán, Horváth József újságíró – Komló, Harcos Ottó tanár – Pécs 673. Pius cserkészcsapat vezetője, Krassói Ferenc tanár – Pécs-Komló 141. Turul cserkészcsapat vezetője.

A vadászház ma egy szépen kialakított erdei pihenőhely

A Katakombacserkészet története Ivasivka Mátyás-Arató László „Sziklatábor” című könyvet átnézve az is beigazolódott, hogy Harcos és Krassói cserkészként közösen tevékenykedtek. Ennek ismeretében Várdai Levente pécsi történész-muzeológus is bekapcsolódott a kutatásba, aki a helyi cserkészet történetével régóta foglalkozik, egyben aktív cserkészvezető.

Innen ismert az is, hogy az 56-os események sodrában, a korábban betiltott cserkészet hivatalosan is újjáalakult: 1956. november 2-án a pécsi cserkészkerület vezetői összejövetelt tartottak, hogy megszervezzék soraikat. Bármilyen rövid ideig is tartott a lelkesedés – két nappal később ugyanis az orosz tankok bevonultak az országba – a gyűlésen résztvevő cserkészek névsorában ott található Harcos Ottó és Krassói Ferenc. Ezek alapján kijelenthető, hogy a Kelet-Mecseki Láthatatlanok között ketten biztosan cserkészek, ráadásul korábban cserkészcsapatok vezetői voltak. Így nem kizárt az sem, hogy az eddig ismeretlen ellenálló fiatalok közül más is cserkész volt, hiszen ők könnyedén megszólíthatók, mozgósíthatók voltak az ellenállásban történő részvételre. Az említett két cserkészvezető tehát aktív szervezője volt a Kisbattyán Kelet-Mecseki Láthatatlanok orosz megszállókkal szembeni harcának. Krassói Ferenc a jánosipusztai vadászházat biztosította búvóhelyként, míg Harcos Ottó a csapat élelmiszer-ellátását szervezte.