A legutóbbi közgyűlésen jelentették be, hogy a Tüke Busz Zrt. éléről távozott az előző vezérigazgató, Bánkuti István, helyére pedig Péterffy Attila MSZP-DK-s polgármester volt erőműves munkatársa, Skutnik Tibor érkezett a hulladékgazdálkodási cégtől. Az új vezér pedig rögtön meg is kapta azt a jelentős, milliárdos önkormányzati támogatást, amit a korábbi vezérigazgató is nyilvánvalóan kérhetett.