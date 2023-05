Felvezetőként május 19-én bemutatják a Múviláv – majdnem, mint a filmeken című zenés-filmes színdarabot Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével, 20-án a Kollár-Klemencz Kamarazenekar tart lemezbemutatót A folyó című új albumából, míg 21-én Chanson Elysée címmel francia sanzonest hallható Csemer Boglárka és Kárász Eszter előadásában.

Gyerekeknek is énekel Kárász Eszter az Eszter-lánc mesezenekarral, több előadást tart a Bóbita Bábszínház, lesz buborékbűvölő workshop és baba-mama jóga. Fellép a MintaPinty Zenekar, hallhatók Varró Dani-dalok és gyerekjátékokkal települ ki a Nevetnikék Alapítvány. Megtekinthetők az elmúlt 40 év legjobb sajtófotói, zenél a Madras Special, az I Am Soyuz, a Ripoff Raskolnikov Band, a Zorka és a Kozma Orsi Quartet is.