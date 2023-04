Gyerekeknek

A gyerekeket várja Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar interaktív koncertje Játszóházi rokkendroll címmel, több előadást tart a Bóbita Bábszínház, lesz buborékbűvölő workshop és baba-mama jóga is. A MintaPinty Zenekar előadásának címe Áfonyka & egyéb Varró Dani dalok, gyerekjátékokkal települ ki a Nevetnikék Alapítvány, lesz lego-duplo játszóház, mesekuckó és Varázsóra előadások.

A Kortárs Junior – Rendhagyó órák sorozata keretében egy rendhagyó tesiórát tartanak az m21 Galériában. A résztvevők és dráma- és táncterapeuta vezetésével képzeletben a kiállítás képeiben mozoghatnak, melyhez a hátteret Szász János: Az elvonatkoztatás fokozatai című kiállítása adja. Másnap rendhagyó drámaórát tart Hornok Máté drámatanár Az elmúlt a 40 év legjobb sajtófotói című kiállításon.

Felnőtteknek is

Két nap alatt számos koncert hallható, fellép többek között Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Madras Special, az I Am Soyuz, a Ripoff Raskolnikov Band, aZorka és a Kozma Orsi Quartet, továbbá komolyzenei hangversenyeket tartanak a PTE Zeneművészeti Intézet hallgatói. Hajdu Steve Hajdu you do? címmel ad stand up show-t.

Nikola Faller eszéki szobrászművész újra Pécsre látogat. Az Pécs – Eszék 50 éves Testvérvárosi évforduló kapcsán a két város Kulturális Évadot hirdet, melynek első pécsi állomása a Zsolnay Pikniken lesz. Faller két évvel ezelőtt a 48-as téren mutatta meg mi is az a Land Art. Akkor ősszel a falevelek segítségével hozott létre műalkotást, most pedig a Zsolnay Negyed két pontján is hasonlót tervez. A tavaszi időszakban azonban nem falevelekkel, hanem a frissen nőtt fűvel alkot majd. A két alkotás közül az egyik élőben készül majd a közönség szeme láttára.