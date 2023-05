Hozzátette: a Pécsi Kommunikációs Központ Kft.-nél nullás eredmény után adnak már pluszpénzt a cég igazgatójának, vagy éppen a városi online propagandaportál olyan nézettségi mutatói után, amelyet egy kertvárosi egyesület is elér Berényi szerint. Az egyébként pályázatokkal foglalkozó Pécsi Városfejlesztési NZrt.-nél szintén nullás eredmény után már jár a prémium, illetve arra is, hogyha legalább három uniós pályázatot beadnak és azok nyernek is. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy számos civil szervezetet ismert, amelyik akár négy pályázatot is sikerrel teljesített. Kitért arra is, hogy a Tettye Forrásház Zrt. vezére 1,27 milliárdos veszteség után is kaphat prémiumot, de ha az államnak átadták volna a céget, biztosan nem adtak volna ilyen teljesítményre pluszpénzt.