A munkálatok ezúttal a piac Ady Endre utca felőli részét, épületét érintették, mely során elbontották a korábbi, városképet csúfító kerítést, és megújították az épületek előtti területet. Parkolóhelyeket és kerékpártárolókat alakítottak ki, parkosítottak, és megújult a pékség melletti épület is. A pályázati támogatásból kültéri asztalokat, padokat is vásároltak, és további 8 mobil, zárható árusítóasztalt szereztek be, ezek jelenleg a tárolóhelyiségben vannak, és ha bérlők érkeznek, akkor rendelkezésre tudják bocsátani az árusoknak.