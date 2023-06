A pénzügyi és ellenőrzési bizottság hétfőn tárgyalta volna részleteiben azokat az átvilágítási anyagokat, bizonylatokat, megbízási szerződéseket, jelentéseket, amikkel ellenőrizhetővé válhatott volna a Péterffy Attila pécsi polgármester által egy meghatározott baloldali ügyvédi körnek átvilágítás címén kifizetett tízmilliók sorsa. Csakhogy egyetlen egy ilyen dokumentumot nem csatoltak a hétfői bizottsági előterjesztéshez.

Csizmadia Péter, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság elnöke elmondta, kérésére tűzte napirendre a bizottság az átvilágítási anyagokat, de a Ruzsa Csaba alpolgármester által jegyzett előterjesztéssel megtagadták a szerződések, számlák és teljesítésigazolások kiadását, ehelyett az ügyvédek kétséges eredményességéről kaptak egy propagandaanyagot.

Szocialista ügylet volt

Mindenesetre a propagandaanyag részleteiben is súlyos kérdéseket vett fel például a pécsi kispiac ügyével kapcsolatban.

2008-ban szocialista városvezetés volt, amelyben részt vett az a Nyőgéri Lajos, aki alpolgármesterként most Péterffy Attila egyik kulcsembere a városházán. A 2008-ban még az MSZP-t erősítő Kunszt Márta jelenleg a DK színeiben ül a koalícióban, és akkoriban az a Tóth Bertalan volt a város alpolgármestere, aki Péterffy kampánya felett is bábáskodott Puch László MSZP-s oligarchával egyetemben. Tehát ez volt az az év, amikor túladott a városi vagyonhasznosító (akkori nevén Pécs Holding) a pécsi kispiacon és amivel kapcsolatban a mostani baloldal átvilágítási eredményt emleget.

Az akkori ügylet lényege az volt, hogy az értékes belvárosi területet annak fejében kapja meg a magánvállalkozó, hogy új piacot épít fel és üzleteket ad át. 2009-től a nemzeti oldal többször is módosította a szerződést a város javára – például 2017-ben is –, még a rendőrséghez is fordultak az ügyben, de a másik felet objektív akadályok – a válság okozta évekig tartó építőipari visszaesés – is késleltette. Megírtuk, tudomásunk szerint az ügy rendezését a 2019-es választás után elküldött előző, jobboldal által kinevezett vezérigazgató készítette úgy elő, hogy azt a mostani önkormányzat sajátjaként tálalhassa.