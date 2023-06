Egymilliárdra rúg majd a kamattörlesztés

Az önkormányzat költségvetési rendeletéhez mellékletként becsatolt, az EIB-hitelekről is szóló dokumentumban viszont ezt a parkoltatott pénzt is kénytelenek voltak beleszámítani a teljes EIB-hitelállományba, így már 2021 óta 10,5 milliárdos EIB-hitel után ketyegnek a kamatok. Ez ki is olvasható az említett dokumentumból, hiszen 2022 óta már a teljes hitelállomány után számítják fel a kamatot: ami 446 millióra rúgott tavaly, és idén is ennyi lesz a 100 milliós tőketörlesztés mellett. Ám ez szinte idilli helyzetnek mondható, hiszen 2026-tól a tőketörlesztés több mint duplájára emelkedik, 2027-től pedig már az egymilliárdot közelíti meg a tőke- és a kamattörlesztés összege évente.

Innen fog lassan csökkenni, de úgy, hogy még 2042-ben is 500 milliót kell a városnak fizetnie a banknak. A fentiek alapján kikövetkeztethető, hogyha Péterffyék a most csak parkoltatott 4,5 milliárdot nem hívták volna le a keretből, akkor azzal több százmillió forintot spórolhattak volna meg a városnak – érvelnek a nemzeti oldalon.