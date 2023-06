Ezt ne hagyja ki! A poloskák még az iskolában is súgtak

Pártalapító viták és hangos bulik emlékét is őrzi Kovács Béla szülőháza Nemcsak egy emblematikus mártír-politikus születési helyeként nevezetes, de évtizedekkel később is fontos politikai diskurzus színteréül szolgált Kovács Béla pécs-patacsi egykori lakóháza. Utóbbiak – gyakran házibulikba vegyített, ám így is titokban lehallgatott – érdekes fordulatait unokája, Kósa András osztja meg olvasóinkkal.